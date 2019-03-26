Дом горел в деревне Ладейники Печорского района

22:03, 26 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 26 марта, в 15:10 поступило сообщение о возгорании дома в деревне Ладейники Лавровской волости Печорского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 5 человек. Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.