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Общество

Сотрудники СИЗО-2 провели профориентационное мероприятие с выпускниками великолукского колледжа

В Великих Луках прошла профориентационная встреча между выпускниками механико-технологического колледжа и сотрудниками отдела кадров и работы с личным составом следственного изолятора №2 УФСИН России по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В ходе встречи учащимся рассказали о порядке трудоустройства в учреждения уголовно-исполнительной системы, предоставляемых льготах, о возможности получения высшего образования в ведомственных образовательных учреждениях ФСИН России.

По завершении мероприятия ребятам продемонстрировали фильм об УФСИН России по Псковской области. В пресс-службе отметили, что многие из слушателей активно участвовали в беседе и выражали желание на дальнейшее трудоустройство и прохождение службы в рядах уголовно-исполнительной системы.

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