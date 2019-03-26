Сотрудники СИЗО-2 провели профориентационное мероприятие с выпускниками великолукского колледжа

22:46, 26 марта 2019, ПАИ

В Великих Луках прошла профориентационная встреча между выпускниками механико-технологического колледжа и сотрудниками отдела кадров и работы с личным составом следственного изолятора №2 УФСИН России по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В ходе встречи учащимся рассказали о порядке трудоустройства в учреждения уголовно-исполнительной системы, предоставляемых льготах, о возможности получения высшего образования в ведомственных образовательных учреждениях ФСИН России.

По завершении мероприятия ребятам продемонстрировали фильм об УФСИН России по Псковской области. В пресс-службе отметили, что многие из слушателей активно участвовали в беседе и выражали желание на дальнейшее трудоустройство и прохождение службы в рядах уголовно-исполнительной системы.