Заговаривать скотину от дурного сглаза советует 27 марта народный календарь

10:15, 27 марта 2019, ПАИ

Венедиктов день наступил по народному календарю сегодня, 27 марта, пишет портал calend.ru. Святой Венедикт Нурсийский был родоначальником западного монашеского движения, автором одного из важнейших уставов латинской традиции. В православной традиции почитается как преподобный.

На Руси было принято обихаживать домашних животных, поскольку у многих из них в эти дни начиналась линька. Скотину выводили во двор, чистили и скребли ее, заговаривали от дурного глаза. Об этом дне говорили: «На Скотника не ленись — скотинке поклонись». Существовали и другие поговорки о домашней живности: «Скотину водить — не разиня рот ходить»; «Корова на дворе — харч на столе»; «Свинья — копилка: что в нее положишь, то и возьмешь».

Были и особые тонкости ухода за свиньями: «Свиней окликать, глядя в окно, — в огород не полезут». Наблюдали и за приметами. Мороз на Венедикта предвещал такую же погоду на неделю вперед. А гром в этот день сулил урожайное и плодородное лето.