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Общество

Заговаривать скотину от дурного сглаза советует 27 марта народный календарь

Венедиктов день наступил по народному календарю сегодня, 27 марта, пишет портал calend.ru. Святой Венедикт Нурсийский был родоначальником западного монашеского движения, автором одного из важнейших уставов латинской традиции. В православной традиции почитается как преподобный.

На Руси было принято обихаживать домашних животных, поскольку у многих из них в эти дни начиналась линька. Скотину выводили во двор, чистили и скребли ее, заговаривали от дурного глаза. Об этом дне говорили: «На Скотника не ленись — скотинке поклонись». Существовали и другие поговорки о домашней живности: «Скотину водить — не разиня рот ходить»; «Корова на дворе — харч на столе»; «Свинья — копилка: что в нее положишь, то и возьмешь».

Были и особые тонкости ухода за свиньями: «Свиней окликать, глядя в окно, — в огород не полезут». Наблюдали и за приметами. Мороз на Венедикта предвещал такую же погоду на неделю вперед. А гром в этот день сулил урожайное и плодородное лето.

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