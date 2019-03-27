День войск национальной гвардии России празднуется 27 марта

08:50, 27 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 27 марта, отмечается День войск национальной гвардии России. Он был установлен Указом президента в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В течение 20 лет, начиная с 1996 года, ежегодно 27 марта отмечался День внутренних войск МВД России. А поскольку данные войска в апреле 2016 года были преобразованы в Войска национальной гвардии РФ, то и праздник был «переименован». Поэтому в 2017 году 27 марта впервые отмечался как праздник войск национальной гвардии.

Войска национальной гвардии предназначены для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации - генерал армии Виктор Золотов.

Во взаимодействии с правоохранительными органами страны войска участвуют в борьбе с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью. Основные задачи по этому направлению выполняют подразделения сил специального назначения Росгвардии – войсковые отряды спецназа, СОБР и ОМОН. На Северном Кавказе подразделения Росгвардии во взаимодействии с другими силовыми структурами нейтрализуют вооруженных бандитов, изымают из незаконного оборота оружие и боеприпасы, уничтожают схроны и тайники. С 2017 года на Росгвардию возложено общее руководство деятельностью Объединенной группировкой войск в Северо-Кавказском регионе.

Ежедневно тысячи солдат и офицеров воинских частей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности заступают на маршруты патрулирования, оберегая покой граждан. Эти подразделения несут патрульно-постовую службу при проведении общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий.

В составе ведомства действуют подразделения вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля. В работе с населением они являются самыми востребованными элементами Росгвардии.

«С момента создания Росгвардии прошло 3 года. За это время ведомство доказало действенность и эффективность. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность всех крупномасштабных мероприятий, проводимых в стране. Это Kубок конфедераций FIFA-2017, Чемпионат мира по футболу FIFA-2018, выборы Президента Российской Федерации, Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске. Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что Росгвардия - это слаженная правоохранительная структура, способная качественно и эффективно выполнять задачи по обеспечению общественной безопасности, защите прав и свобод граждан России», - ометили в ведомстве.