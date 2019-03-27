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Общество

Театралы всего мира отмечают профессиональный праздник 27 марта

Всемирный день театра отмечается сегодня, 27 марта, пишет портал calend.ru. Праздник установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра. Традиционно он проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».

Слово «театр» произошло от древне-греческого слова theatron, что значит «место, где смотрят». Традиционно в театре играются два наиболее популярных жанра — комедия и трагедия, символами которых стали театральные маски

Упоминание о первой театральной постановке датируется 2500 годом до нашей эры. Первая театральная игра состоялась в Египте, сюжетом послужили образы египетской мифологии — истории бога Осириса. Это было зарождением долгой и прочной связи между театром и религией. В древней Греции театр стал формироваться как искусство, устанавливались четкие определения трагедии и комедии, а также других театральных форм. Древнегреческие театральные представления также использовали мифологические образы.

Международный день театра — это не просто интернациональный профессиональный праздник мастеров сцены и всех работников театра, это наш праздник — праздник миллионов неравнодушных зрителей.

По случаю этого дня в театрах многих стран мира проводятся различные театральные фестивали, праздничные постановки и показы лучших спектаклей, а чиновники и представители общественности не скупятся в этот день на поздравления и комплименты, адресованные работникам театров и художественных коллективов.

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