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Общество

Дом сгорел из-за короткого замыкания в Печорском районе

26 марта в 15:10 в деревне Ладейники Лавровской волости Печорского района сгорели жилой дом,  летняя кухня, беседка и хозяйственная постройка. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в доме.

В тот же день в 15:01 на улице Юбилейной в Печорах сгорел сарай из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица. А в 9:37 на улице Фурманова в Великих Луках в печной трубе жилого дома произошло возгорание сажи. Причиной стало нарушение правил безопасности при эксплуатации отопительной печи.

Пострадавших в ходе пожаров нет, добавили в ведомстве.

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