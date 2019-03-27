Дом сгорел из-за короткого замыкания в Печорском районе

15:39, 27 марта 2019, ПАИ

26 марта в 15:10 в деревне Ладейники Лавровской волости Печорского района сгорели жилой дом, летняя кухня, беседка и хозяйственная постройка. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в доме.

В тот же день в 15:01 на улице Юбилейной в Печорах сгорел сарай из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица. А в 9:37 на улице Фурманова в Великих Луках в печной трубе жилого дома произошло возгорание сажи. Причиной стало нарушение правил безопасности при эксплуатации отопительной печи.

Пострадавших в ходе пожаров нет, добавили в ведомстве.