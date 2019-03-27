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Общество

Продукты для пожилых планируется разработать в России

В России планируется разработать продукты для пожилых, которые будут обогащены витаминами.  Такая задача содержится в «дорожной карте» первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения, её исполнением займутся Роспотребнадзор и Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи (ФИЦ питания), сообщает газета «Известия».

На сегодняшний день разработка рецептур «продуктов для пожилых» уже началась.  Предполагается, что они будут обладать высокой пищевой ценностью, при этом окажутся просты в приготовлении или вообще будут уже готовы к употреблению. Такие продукты будет соответствовать принципам здорового питания и способствовать устранению дефицита микро- и макронутриентов.

«Это могут быть белковые смеси, овощные, замороженные блюда. От тех, что уже есть в магазинах сейчас, они будут отличаться тем, что обогащены витаминами», — пояснил научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

Однако, эксперты считают, что такие специальные продукты не будут популярны у пенсионеров. 

Производством «фастфуда для пожилых» займутся частные компании.

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