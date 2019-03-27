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Общество

Около тысячи уклонистов от службы в армии разыскивают в Псковской области

Не менее тысячи уклонистов от службы в армии разыскивают в Псковской области, сообщил на пресс-конференции 27 марта военный комиссар региона Михаил Башлыков. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Военный комиссар уточнил, что по итогам осеннего призыва в розыске находятся порядка 500 человек, ещё пяти сотням молодых людей не удалось вручить повестку о необходимости явиться на призывной пункт. Таким образом, в регионе проживают около 1000 потенциальных призывников-уклонистов.

«Бояться вооруженных сил не надо. Каких-то негативных вещей в армии сейчас происходит мало. Дедовщина ушла в небытие, - заверил Михаил Башлыков. - К тому же тем, кто не был в армии, закрыта дорога в силовые структуры и бюджетные организации».

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