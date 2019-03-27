Обеспечить жильем сироту обязала прокуратура администрацию Пустошкинского района

17:09, 27 марта 2019, ПАИ

Прокуратура Пустошкинского района обязала районную администрацию обеспечить благоустроенным жильем сироту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры района.

В ходе проверки по обращению 20-летней жительницы Пустошкинского района по вопросу обеспечения жильем как лица, оставшегося без попечения родителей установлено, что её одинокая мать лишена родительских прав.

Заявительница решением жилищной комиссии Псковской области от 25 декабря 2014 года была включена в список лиц, которые подлежат обеспечению жильем из специализированного фонда. Однако, до настоящего времени жительница Пустошкинского района жильем не была обеспечена.

Прокуратура Пустошкинского района обратилась в суд с иском к районной администрации об обязании предоставить сироте благоустроенное жилье площадью не менее 25 квадратных метров на территории Пустошки. Рассмотрение искового заявления и устранение выявленных нарушений находится на контроле надзорного ведомства.