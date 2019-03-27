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Общество

Определён состав жюри кастинга конкурса «Миссис Псков - 2019»

Определён состав жюри кастинга конкурса «Миссис Псков - 2019», сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, которое состоится сегодня, 27 марта, в 20:00 в отеле Old Estate Hotel & SPA.

В состав жюри войдут «Мистер Псков - 2017» Никита Тропин. «Миссис Псков - 2018» Дарья Бутенко, директор конкурса, ведущий Николай Королев, дизайнер-модельер меховых изделий, обладательница титула «Гран-При» конкурса «Миссис Бабушка Псков - 2017» Светлана Шумейко.

Организацией конкурса занимаются продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области и телеканал «Первый Псковский».

Запись на кастинг «Миссис Псков 2019» продолжается. Записаться можно по телефону 8-911-350-19-14 или через личные сообщения в группе в соцсети «ВКонтакте».

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Открытый кастинг «Миссис Псков 2019» состоится 27 марта Продолжается запись на кастинг конкурса «Миссис Псков 2019» Объявлен кастинг «Миссис Псков 2019»
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