Определён состав жюри кастинга конкурса «Миссис Псков - 2019»
Определён состав жюри кастинга конкурса «Миссис Псков - 2019», сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, которое состоится сегодня, 27 марта, в 20:00 в отеле Old Estate Hotel & SPA.
В состав жюри войдут «Мистер Псков - 2017» Никита Тропин. «Миссис Псков - 2018» Дарья Бутенко, директор конкурса, ведущий Николай Королев, дизайнер-модельер меховых изделий, обладательница титула «Гран-При» конкурса «Миссис Бабушка Псков - 2017» Светлана Шумейко.
Организацией конкурса занимаются продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области и телеканал «Первый Псковский».
Запись на кастинг «Миссис Псков 2019» продолжается. Записаться можно по телефону 8-911-350-19-14 или через личные сообщения в группе в соцсети «ВКонтакте».