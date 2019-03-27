V региональный турнир по робототехнике «Робо-2019» состоялся в Пскове

10:21, 27 марта 2019, ПАИ

26 марта в Пскове на территории центра науки и спорта «Без предела» и детского технопарка «Кванториум» прошел V региональный турнир по робототехнике «Робо-2019». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, в роботурнире приняли участие 152 человека в 10 номинациях.

В «интеллектуальном сумо» (мини-сумо 15×15, без ограничения по элементной базе) первое место занял Егор Орлов из Палкинской средней школы (тренер – Теодор Плявинский), на втором месте оказались Артем Кулагин и Ирина Бородина из опочецкой гимназии имени А. Д. Петрова (тренер – Виталина Петрова), на 3 месте – Яна Алексеева из опочецкой гимназии имени А. Д. Петрова (тренер – Виталина Петрова).

В «кегельринге» первые три места заняли представители опочецкой гимназии имени А. Д. Петрова (тренер – Виталина Петрова): 1-е место – Валерий Сергиевский и Дмитрий Кузнецов, 2-е место – Ярослав Сенкевич и Даниил Трищёв, 3-е место – Карина Дроздецкая и Татьяна Иванова.

В конструировании и программировании Lego WeDo на первом месте Георгий Бондаренко и Маркос Коккинос из Псковской инженерно-лингвистической гимназии (тренер – Любовь Тимофеева), на втором – Ян Луппо и Тимофей Горелов из Центра науки и спорта «Без предела» (тренер – Тимур Овсянников).

В программировании Arduino первое место заняли Иван Архипов и Илья Благовещенский из детского технопарка Пскова «Кванториум» (тренер Игорь Лубягин), второе – Дмитрий Исаков и Виктор Дурникин из Псковской инженерно-лингвистической гимназии (тренер – Анна Иванова), третье – Тимофей Кудрявцев и Мария Чичерина из детского технопарка Пскова «Кванториум» (тренер Игорь Лубягин).

В свободной творческой категории лидерами стали Иван Архипов и Илья Благовещенский из детского технопарка Пскова «Кванториум» (тренер Игорь Лубягин).

В «следовании по узкой линии: образовательные конструкторы» на первом месте – Вадим Ефимов и Николай Иванов из детского технопарка Пскова «Кванториум» (тренер Игорь Лубягин), на втором – Арсений Зимин и Павел Окунев из Псковской инженерно-лингвистической гимназии (тренер – Кирилл Егоров), на третьем – Денис Долгов и Анастасия Макушева из детского технопарка Пскова «Кванториум» (тренер Игорь Лубягин).

В «следовании по линии: свободная элементная база» лидер – Вадим Вянни из «Роббо Псков» (тренер – Станислав Литвинов).

В «следовании по широкой линии: образовательные конструкторы» на первом месте Максим Швыдский и Иван Павлов из детского технопарка Пскова «Кванториум» (тренер Игорь Лубягин), на втором – Ольга Сытник и Леонид Савченко из детского технопарка Пскова «Кванториум» (тренер Игорь Лубягин), на третьем – Александр Данилов и Никита Алексеев из Палкинской средней школы (тренер – Теодор Плявинский).

В конструировании моделей болидов с ручным управлением лучшими стали представители детского технопарка Пскова «Кванториум» (тренер – Игорь Лубягин): 1-е место – Максим Морозов и Никита Рыжов, 2-е место – Анатолий Яковлев и Илья Андреев.

В ручном управлении «Crossover» лидерами также стали представители детского технопарка Пскова «Кванториум» (тренер – Галина Косцюкевич): 1-е место – Никита Козырев, 2-е место – Оксана Нигрей, Никита Курганов и Дмитрий Хасанов.

Партнерами турнира выступили спортивно-развлекательный парк «Простория», ПАО «Мегафон» и ПАО «Ростелеком».