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Общество

Псковских курсантов академии ФСИН подняли по тревоге

27 марта в 6:00 личный состав псковского филиала академии ФСИН России был поднят по сигналу «Сбор». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза. В установленное время сотрудники и курсанты в полной экипировке построились на плацу.

Как пояснили в пресс-службе, проверка работы системы оповещения проводилась для отработки умений и навыков работы личного состава дежурной службы образовательной организации по сигналу «Сбор», а также для определения готовности сотрудников подразделений псковского филиала академии прибыть на место вовремя в полной экипировке и с вещмешками, в которых есть все необходимое для действий в режиме чрезвычайных ситуаций.

«В очередной раз система оповещения по сигналу «Сбор» показала свою работоспособность – личный состав Псковского филиала академии с поставленной задачей справился», - отметили в пресс-службе.

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