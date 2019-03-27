Псковских курсантов академии ФСИН подняли по тревоге

10:26, 27 марта 2019, ПАИ

27 марта в 6:00 личный состав псковского филиала академии ФСИН России был поднят по сигналу «Сбор». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза. В установленное время сотрудники и курсанты в полной экипировке построились на плацу.

Как пояснили в пресс-службе, проверка работы системы оповещения проводилась для отработки умений и навыков работы личного состава дежурной службы образовательной организации по сигналу «Сбор», а также для определения готовности сотрудников подразделений псковского филиала академии прибыть на место вовремя в полной экипировке и с вещмешками, в которых есть все необходимое для действий в режиме чрезвычайных ситуаций.

«В очередной раз система оповещения по сигналу «Сбор» показала свою работоспособность – личный состав Псковского филиала академии с поставленной задачей справился», - отметили в пресс-службе.