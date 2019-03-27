Сквер народовластия появится в Пскове

10:44, 27 марта 2019, ПАИ

Сквер народовластия появится в Пскове по инициативе депутатов регионального парламента. Такое решение единогласно приняли сегодня, 27 марта, депутаты Псковской городской Думы на 21-й сессии, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов напомнил городским депутатам, что региональный парламент в этом году отмечает 25-летие со дня своего образования. По его словам, когда заксобрание отмечало 15-летие, областные депутаты выступили с инициативой заложить аллею, она была высажена и носила неофициальное название «Аллея парламентаризма». Теперь, отметил спикер, некоторые деревья требуют пересадки, некоторые – санации.

«Мы решили к 25-летию принять участие в благоустройстве этого сквера. Есть идея обновить деревья, высадить новые и, поскольку существует проект реконструкции улицы Леона Поземского, мы хотим принять участие в благоустройстве», - рассказал Александр Котов.

Он рассказал, что парламентарии хотят установить в сквере малую архитектурную форму в виде символического колокола. Ее проект разработал архитектор Владимир Шуляковский. Памятник будут сопровождаться текстом о том, как развивалось народовластие в регионе, начиная с Псковского вече.

«Мне кажется, это хорошая идея и убедительная просьба принять это решение. В этот год, когда мы отвечаем юбилей, депутаты примут участие в благоустройстве этого сквера», - резюмировал Александр Котов.

Городские депутаты приняли данное решение единогласно. Спикер областного Собрания выразил уверенность, что «этот уголок Пскова будет благоустроен и станет радовать горожан».