0
14:02
332 тысячи осталось собрать псковской «Зоозащите» на выкуп зданий приюта для бездомных животных
13:28
Кодекс студента разработают в ПсковГУ
12:26
«Ростелеком» подключил к оптике 50 домов в Гдовском районе
11:56
Полцарства за коня
11:35
Псковская область присоединится к эксперименту по введению налога для самозанятых
11:28
Около 50 млн рублей выделят на защиту лесов Псковской области от пожаров
10:45
40 место занял Александр Братчиков в национальном рейтинге мэров за январь-март
Еще новости
Общество

Сквер народовластия появится в Пскове

Сквер народовластия появится в Пскове по инициативе депутатов регионального парламента. Такое решение единогласно приняли сегодня, 27 марта, депутаты Псковской городской Думы на 21-й сессии, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов напомнил городским депутатам, что региональный парламент в этом году отмечает 25-летие со дня своего образования. По его словам, когда заксобрание отмечало 15-летие, областные депутаты выступили с инициативой заложить аллею, она была высажена и носила неофициальное название «Аллея парламентаризма». Теперь, отметил спикер, некоторые деревья требуют пересадки, некоторые – санации.

«Мы решили к 25-летию принять участие в благоустройстве этого сквера. Есть идея обновить деревья, высадить новые и, поскольку существует проект реконструкции улицы Леона Поземского, мы хотим принять участие в благоустройстве», - рассказал Александр Котов.

Он рассказал, что парламентарии хотят установить в сквере малую архитектурную форму в виде символического колокола. Ее проект разработал архитектор Владимир Шуляковский. Памятник будут сопровождаться текстом о том, как развивалось народовластие в регионе, начиная с Псковского вече.

«Мне кажется, это хорошая идея и убедительная просьба принять это решение. В этот год, когда мы отвечаем юбилей, депутаты примут участие в благоустройстве этого сквера», - резюмировал Александр Котов.

Городские депутаты приняли данное решение единогласно. Спикер областного Собрания выразил уверенность, что «этот уголок Пскова будет благоустроен и станет радовать горожан».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

332 тысячи осталось собрать псковской «Зоозащите» на выкуп зданий приюта для бездомных животных
27 марта 2019
332 тысячи осталось собрать псковской «Зоозащите» на выкуп зданий приюта для бездомных животных
Кодекс студента разработают в ПсковГУ
27 марта 2019
Кодекс студента разработают в ПсковГУ
«Ростелеком» подключил к оптике 50 домов в Гдовском районе
27 марта 2019
«Ростелеком» подключил к оптике 50 домов в Гдовском районе
Псковская область присоединится к эксперименту по введению налога для самозанятых
27 марта 2019
Псковская область присоединится к эксперименту по введению налога для самозанятых
Около 50 млн рублей выделят на защиту лесов Псковской области от пожаров
27 марта 2019
Около 50 млн рублей выделят на защиту лесов Псковской области от пожаров
40 место занял Александр Братчиков в национальном рейтинге мэров за январь-март
27 марта 2019
40 место занял Александр Братчиков в национальном рейтинге мэров за январь-март
Сквер народовластия появится в Пскове
27 марта 2019
Сквер народовластия появится в Пскове
V региональный турнир по робототехнике «Робо-2019» состоялся в Пскове
27 марта 2019
V региональный турнир по робототехнике «Робо-2019» состоялся в Пскове

Идет загрузка...