Изменения в городской бюджет внесли псковские депутаты

11:09, 27 марта 2019, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы одобрили предлагаемые администрацией города изменения в бюджет Пскова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов с целью уточнения плановых показателей. Об этом с 21-й сессии, которая проходит сегодня, 27 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Изменения коснулись перераспределения средств за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов. С учетом изменений основные параметры городского бюджета на 2019 год по доходам составили 5 млрд 12 млн 142,2 тысяч рублей, на 2020 год — 4 млрд 208 млн 788,6 тысяч рублей, по расходам на 2019 год — 5 млрд 145 млн 558,5 тысяч рублей, на 2020 год — 4 млрд 275 млн 206,5 тысяч рублей.

Начальник финансового управления администрации города Тамара Винт в своем докладе рассказала, что предусматривается пересмотр субсидии для создания в детсадах мест для детей от полутора лет до трёх. Ранее средства были заложены на текущий год, но теперь они закладываются и на 2020 год, с 2019 года переносятся 106 млн рублей.

Также выделяется 1 млн 550 тыс. рублей на предстоящие Ганзейские дни в Пскове и 1 млн 465 тыс. рублей на выборы депутата. Тамара Винт отметила, что на ремонт центра «Патриот» направляются 326 тыс. рублей, 3,6 млн рублей на составление проектной документации на ремонт дошкольного учреждения Инженерно-лингвистической гимназии, а также 500 тыс. рублей на ремонт пищеблока в лагере «Солнечный».

Предусмотрены средства на кадастровые работы на улице Свердлова, которые составят 613 тыс. рублей. Она добавили, что выделяются деньги на софинансирование ремонтных работы на улице Леона Поземского и набережной от Ольгинского моста до Комсомольской площади.

Также средства выделяются для оплаты муниципальных контрактов, заключенных в 2018 году, на ремонт улиц Пароменской, Мирной и Белинского, на строительство улично-дорожной сети вокруг жилого квартала «Северный» в створе улиц Инженерной и Юности. За счет субсидии средства бюджета этого года увеличиваются на сумму 5 млн 60,5 тысяч рублей для реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.

В рамках утвержденного бюджета перераспределяются средства на организацию и проведению мероприятий 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове.

В бюджет города поступило доходов на сумму 705,2 млн рублей, что составляет около 14%, расходы исполняются на 11,4%, просроченной задолженности не имеется.