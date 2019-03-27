Директор псковского производства пожаловался на «неравный бой с шашлычниками»

11:23, 27 марта 2019, ПАИ

Члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания одобрили внесение изменений в государственную программу Псковской области «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» сегодня, 27 марта. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета, с докладом по вопросу выступила первый заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Ирина Васильева.

По ее словам, изменения касаются внесения дополнений в основные мероприятия регионального проекта по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». Также вносятся изменения на предоставление субсидий бюджетам муниципалитетов из областного на реализацию программ приграничного сотрудничества. Кроме того, как отметила Ирина Васильева, необходимо внести в госпрограмму технические правки в связи с изменением наименований участников программ и мероприятий.

Ирина Васильева также напомнила, что в Псковской области до 2020 года действует Стратегия экономического развития, которая не соответствует всем действующим сейчас документам. Поэтому было принято решение разработать новую Стратегию до 2030 года.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин заявил, что его предприятие, – один из самых крупных налогоплательщиков в регионе, - «вступило в неравный бой с шашлычниками». По словам Юрия Сорокина, возле предприятия планировалось обустроить стоянку для транспорта сотрудников и клиентов, для чего потребовалось принять участие в аукционе и пришлось бороться с «шашлычниками». Юрий Сорокин попросил предусмотреть льготные условия и помочь предприятию, которое полезно для Пскова, области и страны.

Ирина Васильева отметила, что возможно предоставить участок под парковку без участия в торгах в том случае, если инвестиционный проект признан стратегическим. При этом первый заместитель председателя комитета отметила, что нужно еще учитывать то, кто владеет участком. И если это окажется Комитет по управлению государственным имуществом Псковской области, то такой механизм можно задействовать. Ирина Васильева пригласила Юрия Сорокина обсудить этот вопрос отдельно в Комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике.