0
14:02
332 тысячи осталось собрать псковской «Зоозащите» на выкуп зданий приюта для бездомных животных
13:28
Кодекс студента разработают в ПсковГУ
12:26
«Ростелеком» подключил к оптике 50 домов в Гдовском районе
11:56
Полцарства за коня
11:35
Псковская область присоединится к эксперименту по введению налога для самозанятых
11:28
Около 50 млн рублей выделят на защиту лесов Псковской области от пожаров
10:45
40 место занял Александр Братчиков в национальном рейтинге мэров за январь-март
Еще новости
Общество

Псковские депутаты утвердили перезонирование участка под строительство новой школы на улице Юбилейной

Депутаты Псковской городской Думы проголосовали за перезонирование участка под строительство новой школы на улице Юбилейной. Об этом с 21-й сессии гордумы, которая проходит сегодня, 27 марта.

Напомним, в сентябре 2018 года участники публичных слушаний приняли решение  рекомендовать администрации Пскова внести изменения в Решение Псковской городской Думы от 19 февраля 2010 № 1125 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Город Псков» с учетом всех пожеланий общественников и местных жителей для дальнейшей разработки проекта строительства новой школы на улице Юбилейной. 

Отметим, что на улице Юбилейной панируется возвести новую школу на 650 учеников.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

332 тысячи осталось собрать псковской «Зоозащите» на выкуп зданий приюта для бездомных животных
27 марта 2019
332 тысячи осталось собрать псковской «Зоозащите» на выкуп зданий приюта для бездомных животных
Кодекс студента разработают в ПсковГУ
27 марта 2019
Кодекс студента разработают в ПсковГУ
«Ростелеком» подключил к оптике 50 домов в Гдовском районе
27 марта 2019
«Ростелеком» подключил к оптике 50 домов в Гдовском районе
Псковская область присоединится к эксперименту по введению налога для самозанятых
27 марта 2019
Псковская область присоединится к эксперименту по введению налога для самозанятых
Около 50 млн рублей выделят на защиту лесов Псковской области от пожаров
27 марта 2019
Около 50 млн рублей выделят на защиту лесов Псковской области от пожаров
40 место занял Александр Братчиков в национальном рейтинге мэров за январь-март
27 марта 2019
40 место занял Александр Братчиков в национальном рейтинге мэров за январь-март
Сквер народовластия появится в Пскове
27 марта 2019
Сквер народовластия появится в Пскове
V региональный турнир по робототехнике «Робо-2019» состоялся в Пскове
27 марта 2019
V региональный турнир по робототехнике «Робо-2019» состоялся в Пскове

Идет загрузка...