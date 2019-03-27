Псковские депутаты утвердили перезонирование участка под строительство новой школы на улице Юбилейной

11:06, 27 марта 2019, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы проголосовали за перезонирование участка под строительство новой школы на улице Юбилейной. Об этом с 21-й сессии гордумы, которая проходит сегодня, 27 марта.

Напомним, в сентябре 2018 года участники публичных слушаний приняли решение рекомендовать администрации Пскова внести изменения в Решение Псковской городской Думы от 19 февраля 2010 № 1125 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Город Псков» с учетом всех пожеланий общественников и местных жителей для дальнейшей разработки проекта строительства новой школы на улице Юбилейной.

Отметим, что на улице Юбилейной панируется возвести новую школу на 650 учеников.