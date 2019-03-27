Изменения в программу Псковской области по доступной среде для инвалидов согласовал бюджетный комитет

11:14, 27 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 27 марта, комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов согласовал изменения в государственную программу региона «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Представитель Комитета по социальной защите Псковской области подчеркнула, что вносимые изменения связаны с уточненными лимитами по бюджету на 2018 и 2019 годы. Она рассказала, что включён новый целевой индикатор в связи с выделенными в конце года 30 млн рублей из федерального бюджета на доступную среду для инвалидов и иных маломобильных групп населения в рамках Ганзейских дней.

В своем выступлении она отметила, что уточнены некоторые индикаторы, связанные с образованием, учтены редакционные правки в части наименования организаций в связи с указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о системе органов исполнительной власти.