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Общество

Псковские депутаты обсудили проблему водоснабжения микрорайона «Псковкирпич»

Депутаты Псковской городской Думы утвердили решение о снятии 15 млн рублей с программы водоснабжения микрорайона «Псковкирпич» в рамках поправок в Устав. Такое решение они приняли сегодня, 27 марта на 21-й сессии, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова сообщила депутатам, что данные средства будут возвращены. По её словам, эта временная передвижка средств.

Говоря о водоснабжении микрорайона «Псковкирпич» Валентина Зубова напомнила, что в 2015 году было принято решение о разработке проектной документации. По ее словам, в тот момент была сложная ситуация, в связи с тем, что собственники скважины отказались давать воду должного качества. В 2018 году была установлена станция очистки. «Это оборудование съёмное, то есть в любой момент может быть снято и перевезено в другое место», - уточнила она.

По словам Валентины Зубовой, чтобы обеспечить весь микрорайон «Псковкирпич» водой, необходимо выполнить проект, провести геологическую разведку и принять решение о строительстве там муниципальной скважины.

Валентина Зубова также добавила, что есть ещё один вариант - «запитать» весь микрорайон, в том числе Лопатино, от централизованных сетей горводоканала. По ее словам, эта инициатива передана в фонд реформирования ЖКХ.

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