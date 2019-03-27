На 147,9% выполнен план по доходам от приватизации муниципального имущества в Пскове за 2018 год

11:12, 27 марта 2019, ПАИ

По итогам 2018 года план по доходам от приватизации муниципального имущества в Пскове был выполнен на 147,9%. В результате городской бюджет получил 36 млн рублей. Об этом сообщила председатель комитета по управлению муниципальным имуществом города Елена Кузнецова, выступая с отчётом о работе в прошлом году на 21-й сессии Псковской городской Думы 27 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Елены Кузнецовой, в план приватизации на 2018 год были включены 19 объектов, в итоге решение о проведении приватизации было принято в отношении 18 из них. Продать удалось 11 объектов.

За год были проведены 24 аукциона и 11 конкурсов.