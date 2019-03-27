Около 50 млн рублей выделят на защиту лесов Псковской области от пожаров

11:28, 27 марта 2019, ПАИ

Члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания одобрили внесение изменений в государственную программу Псковской области «Развитие лесного хозяйства на 2014-2020 годы» сегодня, 27 марта. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета, с докладом по вопросу выступил представитель Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области.

По словам представителя Комитета, изменения связаны с региональной составляющей национального проекта «Сохранение лесов Псковской области», поправками в областной бюджет на 2018 и 2019 годы. На период 2019-2020 годов появились 6 новых целевых индикаторов, в том числе ущерб от лесных пожаров, показатели проекта сохранения лесов: площади лесовосстановления и лесоразведения, запас семян для лесовосстановления и площадь погибших лесных насаждений и их соотношение.

Кроме того, сообщается, что на 2019-2021 годы из федерального бюджета для Противопожарного лесного центра Псковской области будет выделено более 49 млн рублей на защиту лесного массива региона от пожаров. Также предусмотрено оснащение учреждений, занимающихся воспроизводством лесов. 5 млн рублей выделят на тушение лесных пожаров. Также на 17 млн рублей увеличилось финансирование из федерального бюджета на проведение лесоустройства, которое проходит сейчас в четырех лесничествах региона.

Заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Алексей Федеров поинтересовался, готовятся ли лесные участки на торги в южной зоне Псковской области для передачи в аренду. Докладчик пояснил, что на данный момент согласовано проведение аукционов на 11 участках лесного фонда, в том числе по южной части региона. Планируется, что через 4 месяца эти участки будут выставлены на торги.