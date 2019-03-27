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Общество

Псковская область присоединится к эксперименту по введению налога для самозанятых

Осенью Псковская область сможет присоединиться к эксперименту по введению нового специального налогового режима для самозанятых граждан. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, об этом заявила исполняющая обязанности руководителя регионального Управления Федеральной налоговой службы Анна Кутузова при обсуждении налоговой политики с губернатором Михаилом Ведерниковым 26 марта.

Анна Кутузова уточнила, что регион присоединится к эксперименту, если решение о повсеместном введении налога на профессиональный доход будет принято на федеральном уровне.

По ее словам, уже 57 налогоплательщиков в регионе встали на учет в налоговых органах как самозанятые и планируют работать в столице. Губернатор одобрил эту идею и подчеркнул, что этим можно «закрепить» самозанятых граждан в области и повысить налоговые поступления в бюджет региона.

Отмечается, что для физических лиц и предпринимателей, у которых отсутствуют работодатель или наемные работники, доступен налог на профессиональный доход. Плюсом нового налогового режима названы минимальные налоговые ставки: 4% с доходов, полученных от физических лиц, и 6% — от юридических лиц и предпринимателей.

Отмечается, что новый налог уже действует в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. Применять его может житель любого субъекта страны.

Михаил Ведерников и Анна Кутузова также обсудили организацию информирования физических лиц через Многофункциональный центр о наличии либо отсутствии налоговой задолженности. Услуга будет предоставлятся бесплатно. Губернатор пояснил, что эта схема хорошо себя зарекомендовала в Калининградской области и будет полезна для жителей Псковского региона, у которых нет доступа к Интернету.

Кроме того речь шла о возможности интеграции услуг, которые оказывает Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области, в перечень услуг МФЦ.

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