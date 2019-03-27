В программу социальной поддержки граждан в Псковской области внесены изменения

11:45, 27 марта 2019, ПАИ

Изменения в государственную программу Псковской области «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики на 2014-2020 годы» согласовал комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания сегодня, 27 марта. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета.

Представитель Комитета по социальной защите Псковской области рассказала, что новшества связаны с вводом 4-го этапа реализации программы, изменениями в областном бюджете и в связи с указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о системе органов исполнительной власти.

Он отметила, что в 2019 году на реализацию программы предусмотрено 5,3 млрд рублей, а также предусмотрены деньги для некоторых категорий граждан на приобретение цифровых приставок в связи с отключением аналогового телевидения.