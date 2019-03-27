16 чиновников были привлечены к ответственности по итогам работы Счетной палаты Псковской области в 2018 году

11:48, 27 марта 2019, ПАИ

16 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности по итогам работы Счетной палаты Псковской области в 2018 году. Двое из них были уволены. Об этом сообщила руководитель палаты Марина Хохлова на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания, сегодня, 27 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В рамках рассмотрения вопроса «Об отчете о работе Счетной палаты Псковской области за 2018 год» она также сообщила депутатам, что в минувшем году Счетная палата провела 32 контрольных мероприятия на 53 объектах, 6 экспертно-аналитических мероприятий.

Также проводился анализ исполнения областного бюджета. В его рамках были направлены 36 представлений и 12 предписаний руководителям объектов. 19 материалов были направлены в органы прокуратуры, иные правоохранительные органы и антимонопольную службу, а 6 протоколов в суды в отношении должностных лиц.

Марина Хохлова также отметила, что Счетная палата провела экспертизу 82 законопроектов и нормативных актов.

Вице-спикер регионального парламента, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов поинтересовался, какова реакция прокуратуры. По словам Марины Хохловой, за всё время работы Счетной палаты были возбуждены 4 уголовных дела. На это Борис Полозов заметил, что какая-то реакция все равно должна быть. В свою очередь Марина Хохлова заверила депутатов, что по всем поданным в прокуратуру материалам Счётная палата получает информацию.

В итоге члены комитета приняли к сведению отчет и рекомендовали направить его на рассмотрение на сессии Псковского областного Собрания.