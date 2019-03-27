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Общество

В Псковской области внесут изменения в региональную программу «Развитие здравоохранения»

Сегодня, 27 марта, комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания согласовал изменения в государственную программу Псковской области «Развитие здравоохранения», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель регионального Комитета по здравоохранению Марина Гаращенко отметила, что действие программы продлено до 2021 года и она приведена в соответствие с областным бюджетом. Она рассказала, что вносимые изменения также связаны с переименованием органов исполнительной власти, включением региональных проектов, направленных на достижение целей федеральных проектов в рамках двух национальных проектов.

Марина Гаращенко сказала, что предусмотрено выделение 10 млн рублей на работу и оснащение врачебно-физкультурного диспансера в Пскове, 15 млн рублей на капитальный ремонт детского отделения диспансера в Великих Луках, также будут направлены деньги на единовременные выплаты в рамках программы «Земский доктор», на снижение смертности населения от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

В своем выступлении она сообщила, что врачебно-физкультурный диспансер уже укомплектован оборудованием и работает в полном объеме, а выделение на него денежных средств – это дополнительное финансирование на углубленные медицинские осмотры спортсменов из олимпийского резерва.

Марина Гаращенко добавила, что будет налажено взаимодействие с организаторами спортивных мероприятий, на которых должны присутствовать либо спортивные врачи, либо бригады скорой помощи. Она заверила, что последние есть в наличии.

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