Олег Брячак выступил против безвозмездной передачи муниципального имущества Следственному комитету

12:08, 27 марта 2019, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы выступил против передачи в безвозмездное пользование Следственному управлению Следственного комитета по Псковской области муниципального имущества на Комиссаровском переулке, 7а. Он заявил, что не возражает против безвозмездной передачи в пользование помещений волонтёрским организациям, патриотическим, или, например, художникам, но имеющее финансирование СУ СК, по мнению парламентария, может платить за аренду. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 21-й сессии Псковской городской Думы, которая проходит сегодня, 27 марта.

При этом Олег Брячак заметил, что когда заседание одного из комитетов гордумы, где рассматривался этот вопрос, проходило без представителей Следственного управления, коллеги его поддержали, но уже на следующем заседании, куда пришёл представитель СУСК, депутаты приняли противоположное решение. «Мне, как никому другому тут, надо бояться СУ СК, потому что я - под уголовными делами, я ходил туда как на работу», - заметил парламентарий.

По его подсчётам, на помещения СУ СК город мог бы зарабатывать 2,5 млн рублей в год, а столько стоит ремонт одного двора.

Депутат Григорий Стороненков сообщил, что профильный комитет гордумы рекомендовал поддержать решение о передаче имущества, но с рекомендацией обязать нового собственника обеспечить безбарьерную среду.

«Если у нас есть возможность предоставить имущество, то почему нет», - отметил он. По его словам, «понятно, что надо формировать доходную часть бюджета, но не за счёт правоохранителей».

В итоге парламентарии согласовали решение с пометкой, что Следственному комитету надо будет обеспечить доступную среду.