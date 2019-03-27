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Общество

Экс-директора Естественно-математического лицея наградят медалью «За заслуги перед Псковом»

Экс-директора Естественно-математического лицея № 20 города Пскова, Заслуженного учителя России Александру Ефремову наградят медалью «За заслуги перед Псковом». Такое решение приняли депутаты Псковской городской Думы в ходе 21-й сессии, которая проходит сегодня, 27 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Депутаты отметили значительный вклад Александры Ефремовой в развитие системы образования Пскова, укрепление международных связей, ее многолетний добросовестный труд. Награждение также приурочено к ее 80-летнему юбилею.

Александра Ефремова руководила Естественно-математическим лицеем № 20 с 1985 по 2006 годы.

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