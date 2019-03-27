Изменения в госпрограмму «Формирование современной городской среды» согласовал бюджетный комитет Псковского облсобрания

12:20, 27 марта 2019, ПАИ

Члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике областного Собрания одобрили внесение изменений в государственную программу Псковской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», сегодня, 27 марта. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета, с проектом постановления выступил председатель комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области Сергей Грахов.

Он отметил, что изменения вносят редакционные правки в связи с вступлением 204-го «майского» указа президента РФ Владимира Путина. Согласно документу, меняется наименование проекта, целевые показатели. Также изменяется порядок предоставления субсидий: чтобы благоустроить придомовую территорию её необходимо поставить на кадастровый учет.

По словам Сергея Грахова, также появились сроки предельной даты заключения контрактов на благоустройство придомовых и общих территорий. Кроме того, теперь распределять субсидии муниципальные округа будут исходя из численности населения.