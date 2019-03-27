Специалисты Псковэнерго оперативно восстановили электроснабжение в Дновском районе

12:21, 27 марта 2019, ПАИ

Специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» оперативно восстановили электроснабжение потребителей после технологического нарушения на воздушной линии 110 кВ «Дновская-2». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, аварийное повреждение линии произошло сегодня, 27 марта, в 10:06. В зону отключения попали ряд населенных пунктов Дновского района.

В Центре управления сетями «Псковэнерго» пояснили, что оперативный персонал произвел необходимые переключения и выделил поврежденный участок сети. С 10:40 до 11:09 электроснабжение всех потребителей поэтапно было восстановлено по резервной схеме. В настоящее время специалисты службы воздушных линий «Восточных электрических сетей» «Псковэнерго» производят аварийно-ремонтные работы для восстановления подачи электроэнергии по схеме, соответствующей нормальному режиму работы сети.

В пресс-службе напомнили, что для потребителей региона круглосуточно работает телефон «горячей линии» «Псковэнерго» (8112) 597-999 и многоканальный номер ПАО «МРСК Северо-Запада» 8-800-333-02-52. Задать вопрос специалисту можно также на портале «Светлая страна».