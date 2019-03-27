«Ростелеком» подключил к оптике 50 домов в Гдовском районе

12:26, 27 марта 2019, ПАИ

В конце марта «Ростелеком» обеспечил жителей города Гдова и поселка Смуравьево Гдовского района возможностью подключения современных телекоммуникационных услуг по технологии PON, сообщили Псковскому агентству информации в департаменте внешних коммуникаций компании.

Теперь в 50-ти домах (более 1 тыс. 900 квартир), расположенных в Гдове на улицах Карла Маркса, Кингисеппской, Ленина, Ленинградской, Никитина, Печатникова, Пограничной, и в домах поселка Смуравьево доступны услуги качественно нового уровня: интернет на скорости до 100 Мбит/с, «Интерактивное ТВ» с возможностью просмотра свыше 200 каналов в цифровом и HD-качестве, цифровая телефония с набором бесплатных сервисов.

«Услугами по технологии пассивных оптических сетей уже пользуются около 18 тысяч абонентов в Псковской области, и спрос на подключение постоянно растет. PON удовлетворит не только настоящий уровень потребностей жителей региона в услугах связи, но и даст возможности для развития сети и высокотехнологичных сервисов», – отметила директор по работе с массовым сегментом филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Дарья Новожилова.

Своим клиентам компания «Ростелеком» предлагает конвергентные продукты – это индивидуально разработанные выгодные пакеты от 400 рублей в месяц. Они объединяют основные услуги («Интерактивное ТВ», интернет, «Видеонаблюдение») и мобильную связь. Все звонки внутри сети для абонентов мобильной связи «Ростелекома» бесплатны и на мобильные, и на стационарные номера телефонов, что помогает пользователям существенно снизить затраты на связь.

Проверить техническую возможность и оставить заявку на подключение услуг связи можно по бесплатному телефону 8-800-1000-800, на сайте rt.ru.