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Общество

Областную студенческую биржу труда предложил создать Михаил Ведерников

Областную студенческую биржу труда предложил создать губернатор Псковской области Михаил Ведерников, чтобы предоставить молодым псковичам больше возможностей легального заработка и затруднить работу вербовщиков интернет-магазинов, занимающихся расспространением наркотиков. Варианты реализации данной инициативы он поручил подготовить в ближайшие две недели, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания антинаркотической комиссии региона, которая проходит сегодня, 27 марта.

Михаил Ведерников отметил, что современный мир бросает серьезные вызовы, за которыми нужно успевать следить и реагировать. Он сообщил, что в прошлом году в Псковской области выявлено 654 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. По его словам, заметно увеличивается общая наркотизация молодого населения, растет число распространителей запрещенных веществ. Глава региона добавил, что в массовом сознании закрепилось мнение, что достать наркотики очень легко - так считают 44% граждан. Он уточнил, что только 20% закладчиков воспринимали противоправную деятельность как основной заработок, профессию, для остальных это было легким заработком.

Губернатор подчеркнул, что в 2018 году были закрыты 7 интернет-магазинов наркотиков в darknet. Он считает, что ситуацию можно переломить, привлекая к борьбе молодежь, которая легко ориентируется в Сети. Совсем другое дело, продолжил Михаил Ведерников, когда распространением наркотиков занимаются незащищенные слои населения, чтобы заработать деньги. По его словам, нужно предоставить таким людям альтернативный и законный вид заработка.

Кроме того, в прошлом году в Пскове закрасили более 400 надписей с рекламой наркотиков. Михаил Ведерников заявил, что в тех местах, где чаще всего размещают эти надписи, нужно предусмотреть видеонаблюдение. Он отметил, что такой работой могут заняться молодые общественники, подав заявку на грант. «Это ещё один повод обратить властям внимание на эту проблему», - уверен глава региона. Также он предложил на базе проектного офиса «Команды 2018» организовать семинар с компанией «Мегафон», которая расскажет молодым людям о дополнительных возможностях по поиску нарушителей.

Глава региона поблагодарил членов антинаркотической комиссии за работу в прошедшем году и за серьёзные усилия, которые были приложены. Он наградил благодарственными письмами начальника УКОН УМВД России по Псковской области Сергея Титова и начальницу отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД Ольгу Мирвалиеву.

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