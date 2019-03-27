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Общество

Табличками «Охраняется государством» планируется оснастить памятники местного значения в Псковской области за 5 лет

За 5 лет планируется оснастить пластиковыми табличками «Охраняется государством» памятники местного значения в Псковской области, которые требуют срочного ремонта и являются бесхозяйными. Об этом на заседании комитета по труду и социальной политике Псковской областного Собрания рассказала председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева сегодня, 27 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В рамках обсуждения внесения изменений в закон Псковской области «О государственной охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Псковской области» Елена Яковлева пояснила, что изготовление одной пластиковой таблички составит от 4 до 6 тысяч рублей. По ее словам, в год будет закладываться не вся сумма, но по 20-30 табличек «надо изготавливать и устанавливать» на указанные объекты.

Предлагаемые изменения в региональный закон члены комитета согласовали.

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