Деньги, два телефона и куртку отобрали преступники с ножом у прохожего в Великих Луках

15:17, 27 марта 2019, ПАИ

В Великих Луках двое преступников, угрожая ножом, отобрали у 30-летнего жителя Великолукского района 10 тысяч рублей, два мобильных телефона, банковскую карту и куртку. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, инцидент произошёл ночью 26 марта на улице Зверева.

Полицейские с помощью служебно-розыскной собаки по «горячим следам» задержали 19-летнего и 21-летнего безработных молодых людей, уроженцев Новосокольнического и Великолукского районов, которые подозреваются в совершении данного разбоя.

Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.