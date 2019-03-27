6 млн рублей добавят на поддержку многодетных семей в Псковской области

13:05, 27 марта 2019, ПАИ

На поддержку многодетных семей в Псковской области потребуется дополнительно 6 млн рублей. Об этом на заседании комитета по труду и социальной политике Псковской областного Собрания рассказала главный аналитик регионального Комитета по социальной защите Инаида Бернацкая сегодня, 27 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В ходе рассмотрения внесения изменений в региональный закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской области» и статью 2 Закона Псковской области «О социальной поддержке многодетных семей» Инаида Бернацкая пояснила, что это связано из-за выплаты 30-процентной компенсации отдельным категориям граждан из средств регионального бюджета в рамках социальной поддержки.

Напомним, проект закона разработан в целях приведения законодательства области в соответствие с федеральным законодательством. Теперь при предоставлении мер социальной поддержки в состав платы за коммунальные услуги, за уплату которых отдельным категориям граждан предоставляется ежемесячное пособие, будут включаться все расходы, предусмотренные п. 4 ст. 154 Жилищного кодекса РФ. Это связано с тем, что сейчас расходы по оплате утилизации ТКО переведены в коммунальные и в прежней формулировке закона их не было.

«Компенсация будет предоставляться в следующем месяце за текущий. Задержек по выплате компенсаций не будет», – заверила она. После доклада Инаиды Бернацкой члены комитета по труду и социальной политике регионального парламенты согласовали предлагаемые изменения.