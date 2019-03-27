Средний возраст наркомана в Псковской области назвал Сергей Титов

13:10, 27 марта 2019, ПАИ

Средний возраст наркомана в Псковской области составляет 23,5 года, заявил начальник УКОН УМВД России по региону Сергей Титов. Об этом с заседания областной антинаркотической комиссии, которая проходит сегодня, 27 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Титова, 44% сбытчиков наркотиков имеют высшее образование, 36% являются студентами вузов и ссузов. В прошлом году полицейские арестовали 8 студентов за сбыт наркотиков.

Начальник управления рассказал, что в 2018 году в 79% случаев сбыт осуществлялся бесконтактным способом, в том числе в 80% использовались закладки. За прошедший год в регионе изъяты 369 закладок наркотиков и 1489 граммов запрещенных веществ – из крупного интернет-магазина.

Всего в 2018 году зарегистрировано 654 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, из них 375 раскрыты. Расследованы 54 преступления, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Пресечена деятельность нарколаборатории в Пскове, в которой изъяли 824 грамма мефедрона и более 100 кг реактивов. Также ликвидирован интернет-магазин «Мандарин», задержаны его администраторы, изъяты более 3,5 кг наркотических средств.