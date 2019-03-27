Расширение списка профессий для повышения доплат к пенсиям рассмотрел социальный комитет Псковского облсобрания

13:47, 27 марта 2019, ПАИ

Обращения граждан по вопросу расширения списка работ, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» рассмотрел комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания. Об этом с заседания комитета, которое проходит сегодня, 27 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Депутат регионального парламента Вадим Афанасьев рассказал, что к нему обращаются избиратели, в числе которых бывшие работники бухгалтерии, отработавшие 40 лет в сельском хозяйстве, ветеринарные врачи ветстанции, которые также работали в сельском хозяйстве, кассиры, строители с тем, что их нет в указанном списке.

«В результате все эти люди лишены доплаты в размере 1 тысячи 333 рублей», – отметил он и пояснил, что представители этих профессий просят включить их в этот список.

Представитель Отделения Пенсионного фонда России по Псковской области отметил, что доплата касается членов колхоза. По его словам, до 1992 года всем лицам, которые, являлись членами колхоза, учитывается этот стаж. «После 1992 года мы берем только те профессии, которые непосредственно связаны с сельским хозяйством. То есть ни бухгалтеры, ни кассиры сюда не относятся», – пояснил специалист.

«Что касается ветлечебниц, были те, что при колхозах, потом их отнесли к ветстанциям. Мы получили разъяснения из Москвы: те ветпункты, которые обслуживали непосредственно колхозы, в этот список вносятся. Индивидуальные случаи можете направлять к нам, мы списки корректируем», – рассказал представитель Пенсионного фонда.

Вадим Афанасьев возмутился по поводу того, «чем хуже бухгалтеры». В свою очередь председатель комитета Виктор Антонов предложил обратиться с данным вопросом в Минсельхоз.