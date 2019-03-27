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Порядка 5% населения Псковской области употребляют наркотики

По предварительным данным, порядка 5% населения Псковской области употребляют наркотики, что составляет порядка 20-25 тысяч человек. Об этом сообщил начальник УКОН УМВД России по региону Сергей Титов на заседании областной антинаркотической комиссии, которое проходит сегодня, 27 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. По словам Сергея Титова, на учёте в наркологическом диспансере состоят 1240 человек.  

Первый заместитель председателя Комитета по социальной защите Псковской области Татьяна Селиверстова добавила, что в регионе есть две организации, которые работают по программе реабилитации и ресоциализации граждан, страдающих наркологическими заболеваниями. В 2019 году на эти цели предусмотрено порядка 1,5 млн рублей.  

Ректор Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Владимир Морозов отметил, что важно выявлять группу риска среди студентов. По его словам, ведется формирование банка данных студентов, находящихся в группе риска. Также проводятся рейды по общежитиям, тестирование студентов. «Мы предупреждаем ребят - не берите никогда это, ведь следы останутся, и мы найдём все быстро», - заявил Владимир Морозов. Он уточнил, что в ВГСХА нет ни одного студента, который был бы привлечён к ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

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