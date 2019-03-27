Более 19 тонн норвежской скумбрии вернули из Псковской области в Латвию

15:29, 27 марта 2019, ПАИ

На российско-латвийской границе в Псковской области сотрудники территориального Управления Россельхознадзора запретили ввоз более 19 тонн мороженой норвежской скумбрии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Партия рыбы следовала из Латвии в Казахстан. Во время досмотра обнаружилась одна коробка свежемороженой рыбы весом 21,3 килограмма (предположительно сельдь) без маркировочной этикетки с информацией о наименовании товара, дате производства, сроке годности, предприятии-изготовителе, стране происхождения и условиях хранения.

Кроме того, на выявленную рыбу отсутствовали ветеринарные и товаротранспортные сопроводительные документы, подтверждающие её безопасность и происхождение. Ввоз товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза.