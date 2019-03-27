0
17:57
Есть по-псковски
15:03
Полуфинал конкурса «Лидер года» пройдёт в Пскове 30 марта
14:46
600 тысяч рублей взыскали псковские археологи с авторов проекта реконструкции Кремля
14:02
332 тысячи осталось собрать псковской «Зоозащите» на выкуп зданий приюта для бездомных животных
13:28
Кодекс студента разработают в ПсковГУ
12:26
«Ростелеком» подключил к оптике 50 домов в Гдовском районе
11:56
Полцарства за коня
Еще новости
Общество

Более 19 тонн норвежской скумбрии вернули из Псковской области в Латвию

На российско-латвийской границе в Псковской области сотрудники территориального Управления Россельхознадзора запретили ввоз более 19 тонн мороженой норвежской скумбрии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Партия рыбы следовала из Латвии в Казахстан. Во время досмотра обнаружилась одна коробка свежемороженой рыбы весом 21,3 килограмма (предположительно сельдь) без маркировочной этикетки с информацией о наименовании товара, дате производства, сроке годности, предприятии-изготовителе, стране происхождения и условиях хранения.

Кроме того, на выявленную рыбу отсутствовали ветеринарные и товаротранспортные сопроводительные документы, подтверждающие её безопасность и происхождение. Ввоз товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Полуфинал конкурса «Лидер года» пройдёт в Пскове 30 марта
27 марта 2019
Полуфинал конкурса «Лидер года» пройдёт в Пскове 30 марта
600 тысяч рублей взыскали псковские археологи с авторов проекта реконструкции Кремля
27 марта 2019
600 тысяч рублей взыскали псковские археологи с авторов проекта реконструкции Кремля
332 тысячи осталось собрать псковской «Зоозащите» на выкуп зданий приюта для бездомных животных
27 марта 2019
332 тысячи осталось собрать псковской «Зоозащите» на выкуп зданий приюта для бездомных животных
Кодекс студента разработают в ПсковГУ
27 марта 2019
Кодекс студента разработают в ПсковГУ
«Ростелеком» подключил к оптике 50 домов в Гдовском районе
27 марта 2019
«Ростелеком» подключил к оптике 50 домов в Гдовском районе
Псковская область присоединится к эксперименту по введению налога для самозанятых
27 марта 2019
Псковская область присоединится к эксперименту по введению налога для самозанятых
Около 50 млн рублей выделят на защиту лесов Псковской области от пожаров
27 марта 2019
Около 50 млн рублей выделят на защиту лесов Псковской области от пожаров
40 место занял Александр Братчиков в национальном рейтинге мэров за январь-март
27 марта 2019
40 место занял Александр Братчиков в национальном рейтинге мэров за январь-март

Идет загрузка...