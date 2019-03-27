Псковский драмтеатр поздравил с праздником коллег и зрителей
Псковский драмтеатр поздравил коллег и зрителей с всемирным Днем театра.
«Театр - волшебный мир превращений и творчества, где игра в жизнь становится реальнее самой жизни; где можно по-настоящему плакать и смеяться от души; где волнение охватывает наши сердца и мысли, - говорится в поздравлении. - Сегодня, 27 марта, во всем мире отмечают праздник люди, так или иначе причастные к театральному делу. Мы поздравляем всех, кто любит театр и предан ему душой и сердцем не только в праздники, но и в будни, - всех наших замечательных актеров, режиссеров, сотрудников театра и, конечно же, вас, дорогие наши зрители! Спасибо вам за вашу преданность, за вашу любовь и за вашу критику. И пусть каждый день будет наполнен театром!»