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Общество

600 тысяч рублей взыскали псковские археологи с авторов проекта реконструкции Кремля

20 марта Археологический центр Псковской области победил в арбитражном суде по делу о взыскании задолженности с ООО «Карат» за проведение археологических работ в Псковском кремле в 2016 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в областном Археологическом центре, с общества с ограниченной ответственностью суд взыскал 600 тысяч рублей.

Фото: Археологический центр Псковской области

Отмечается, что все археологические работы были проведены на высоком научном уровне, о чем свидетельствует тот факт, что научный отчет по результатам раскопок был принят Институтом археологии РАН без замечаний. «Однако заказчик работ под разными предлогами отказывался оплачивать последний этап работ», – пояснили в центре.

«Теперь справедливость восторжествовала. Надеемся, что нам не придется выходить в следующие суды, доказывая очевидный факт: за работу надо платить», – добавили в Археологическом центре.

Напомним, комплексная реставрация ансамбля Кремля и стен Окольного города была запланирована в рамках подготовки к проведению в 2019 году в Пскове Международных Ганзейских дней. Выигравшая конкурс на разработку проектной документации курганская компания «Карат» победила на торгах за счёт жесткого демпинга, понизив стартовую цену с 44 млн до 25 млн рублей. В итоге областной комитет по охране объектов культурного наследия отказался согласовывать сданные «Каратом» материалы.

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