Муниципальный полигон для вывоза снега хотят организовать в Пскове

13:45, 27 марта 2019, ПАИ

Администрация Пскова намерена организовать муниципальный полигон для вывоза снега, заявил сити-менеджер Александр Братчиков. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 21-й сессии Псковской городской Думы, которая проходит сегодня, 27 марта.

Александр Братчиков напомнил, что псковские власти с августа 2018 года пытались разыграть контракт по полигону для утилизации снега, но на конкурс так никто и не вышел. «Мы смогли только в начале января вывозит снег», - отметил он. Он также рассказал, что были направлены заявки в администрацию региона по усилению городских предприятий, занимающихся уборкой. По его словам, выделение 600 млн рублей на приобретение спецтехники позволит убирать город, даже если по контрактам окажутся привлечены недобросовестные подрядчики.

Александр Братчиков добавил, что в 2019 году планируется отремонтировать 53 участка улиц. Встречи с подрядчиками уже проведены. «Уверен, что приведут в порядок», - отметил глава администрации. Также запланированы встречи с подрядчиками по гарантийному ремонту дворов. В течение месяца должны быть устранены все недостатки.