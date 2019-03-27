0
14:02
332 тысячи осталось собрать псковской «Зоозащите» на выкуп зданий приюта для бездомных животных
13:28
Кодекс студента разработают в ПсковГУ
12:26
«Ростелеком» подключил к оптике 50 домов в Гдовском районе
11:56
Полцарства за коня
11:35
Псковская область присоединится к эксперименту по введению налога для самозанятых
11:28
Около 50 млн рублей выделят на защиту лесов Псковской области от пожаров
10:45
40 место занял Александр Братчиков в национальном рейтинге мэров за январь-март
Еще новости
Общество

Муниципальный полигон для вывоза снега хотят организовать в Пскове

Администрация Пскова намерена организовать муниципальный полигон для вывоза снега, заявил сити-менеджер Александр Братчиков. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 21-й сессии Псковской городской Думы, которая проходит сегодня, 27 марта.

Александр Братчиков напомнил, что псковские власти с августа 2018 года пытались разыграть контракт по полигону для утилизации снега, но на конкурс так никто и не вышел. «Мы смогли только в начале января вывозит снег», - отметил он. Он также рассказал, что были направлены заявки в администрацию региона по усилению городских предприятий, занимающихся уборкой. По его словам, выделение 600 млн рублей на приобретение спецтехники позволит убирать город, даже если по контрактам окажутся привлечены недобросовестные подрядчики.

Александр Братчиков добавил, что в 2019 году планируется отремонтировать 53 участка улиц. Встречи с подрядчиками уже проведены. «Уверен, что приведут в порядок», - отметил глава администрации. Также запланированы встречи с подрядчиками по гарантийному ремонту дворов. В течение месяца должны быть устранены все недостатки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

332 тысячи осталось собрать псковской «Зоозащите» на выкуп зданий приюта для бездомных животных
27 марта 2019
332 тысячи осталось собрать псковской «Зоозащите» на выкуп зданий приюта для бездомных животных
Кодекс студента разработают в ПсковГУ
27 марта 2019
Кодекс студента разработают в ПсковГУ
«Ростелеком» подключил к оптике 50 домов в Гдовском районе
27 марта 2019
«Ростелеком» подключил к оптике 50 домов в Гдовском районе
Псковская область присоединится к эксперименту по введению налога для самозанятых
27 марта 2019
Псковская область присоединится к эксперименту по введению налога для самозанятых
Около 50 млн рублей выделят на защиту лесов Псковской области от пожаров
27 марта 2019
Около 50 млн рублей выделят на защиту лесов Псковской области от пожаров
40 место занял Александр Братчиков в национальном рейтинге мэров за январь-март
27 марта 2019
40 место занял Александр Братчиков в национальном рейтинге мэров за январь-март
Сквер народовластия появится в Пскове
27 марта 2019
Сквер народовластия появится в Пскове
V региональный турнир по робототехнике «Робо-2019» состоялся в Пскове
27 марта 2019
V региональный турнир по робототехнике «Робо-2019» состоялся в Пскове

Идет загрузка...