Сбывавшие через Интернет наркотики новгородец, петербуржец и пскович заключены под стражу
Псковский городской суд заключил под стражу группу лиц из Пскова, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода, которые обвиняются в сбыте наркотиков через Интернет.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, эти лица сбывали наркотики и психотропные вещества с помощью Интернета путем помещения их в тайники на территории Пскова, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Новгородской области.
В ходе обысков у них изъяты наркотики и психотропные вещества в крупном размере, а также специальные приспособления и электронные устройства.
Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений по части 3 статьи 228.1 УК РФ.