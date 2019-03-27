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Сбывавшие через Интернет наркотики новгородец, петербуржец и пскович заключены под стражу

Псковский городской суд заключил под стражу группу лиц из Пскова, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода, которые обвиняются в сбыте наркотиков через Интернет.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, эти лица сбывали наркотики и психотропные вещества с помощью Интернета путем помещения их в тайники на территории Пскова, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Новгородской области.

В ходе обысков у них изъяты наркотики и психотропные вещества в крупном размере, а также специальные приспособления и электронные устройства.

Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений по части 3 статьи 228.1 УК РФ.

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