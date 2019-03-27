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Общество

332 тысячи осталось собрать псковской «Зоозащите» на выкуп зданий приюта для бездомных животных

332 тысячи рублей осталось собрать приюту для бездомных животных «Лесопилка» в Пскове на выкуп зданий, в которых он сейчас располагается. Как сообщили Псковскому агентству информации в общественной организации «Зоозащита», за три дня благотворители перечислили на нужды приюта 617 тысяч 670 рублей.

«Мы уверенно движемся к общей цели - сохранить дом для любимых старичков, для новеньких , ещё не приспособленных к приютской жизни бедолаг (но мы изо всех сил стараемся сгладить им страх, волнения, дискомфорт), для хрюшек Фроськи и Хавроньи , для армии кошаков, отъедающихся после бездомной жизни, в кошачьем отделении», - напомнила руководитель «Зоозащиты» Вера Короткова.  По ее словам, работа в приюте не прекращается ни на секунду: «Всё варится, убирается, строится, чистится, ласкается и лечится». 

Напомним, здания, в которых находятся основные отделения приюта, принадлежат частному лицу. В данный момент зоозащитникам предложено выкупить здания или выехать. На эти цели необходимо 950 тысяч рублей.

Также необходимо построить небольшое новое здание и отремонтировать уже существующие. «Это дело весьма дорогое и затяжное на несколько лет вперед, а времени у нас нет – в приюте больше 80 животных, которым идти некуда. Мы приняли решение просить у вас помощи в выкупе зданий, в которых уже живем», – обратились зоозащитники к неравнодушным гражданам. 

Номер карты для пожертвований: 5469 5100 1270 3931 (Сбербанк), карта привязана к телефону 89113623125 (Короткова Вера Николаевна).

Yandex.Money: https://money.yandex.ru/to/410015778256235. PayPal: https://www.paypal.me/zoopskov. Qiwi: +79113623125.

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