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Общество

Установку памятного знака погибшим малолетним узникам согласовали депутаты Псковской гордумы

Установку в Сквере павших борцов в Пскове памятного знака малолетним узникам, погибшим в фашистских концлагерях, гестаповских тюрьмах, гетто и других местах принудительного содержания в годы Великой Отечественной войны одобрили депутаты Псковской городской Думы. Об этом с 21-й сессии гордумы, которая проходит сегодня, 27 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Пусть этот знак напоминает будущим поколениям псковичей о тех зверствах, которые совершили фашисты на этой земле», – отметил член общественной комиссии по упорядочению улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок администрации Пскова, Почетный гражданин Пскова Анатолий Васильев, который выступил от имени организации инвалидов и узников фашистских концлагерей, инициировавшей установку памятного знака.

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