«Цифровая неделя СЗФО» пройдёт в Петербурге 3-4 апреля

14:22, 27 марта 2019, ПАИ

3-4 апреля в Санкт-Петербурге в рамках реализации задач национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» пройдёт форум «Цифровая неделя Северо-Западного федерального округа в правительстве Ленинградской области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Участники форума заслушают доклады о сквозных цифровых технологиях, эффективности и прозрачности сервисов как драйверов цифровизации. Также в программе форума - закрытое совещание, организованное Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, с представителями субъектов СЗФО Российской Федерации по кадровым вопросам.

С подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на сайте цифровыенедели.рф.