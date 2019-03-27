0
14:02
332 тысячи осталось собрать псковской «Зоозащите» на выкуп зданий приюта для бездомных животных
13:28
Кодекс студента разработают в ПсковГУ
12:26
«Ростелеком» подключил к оптике 50 домов в Гдовском районе
11:56
Полцарства за коня
11:35
Псковская область присоединится к эксперименту по введению налога для самозанятых
11:28
Около 50 млн рублей выделят на защиту лесов Псковской области от пожаров
10:45
40 место занял Александр Братчиков в национальном рейтинге мэров за январь-март
Еще новости
Общество

«Цифровая неделя СЗФО» пройдёт в Петербурге 3-4 апреля

3-4 апреля в Санкт-Петербурге в рамках реализации задач национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» пройдёт форум «Цифровая неделя Северо-Западного федерального округа в правительстве Ленинградской области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Участники форума заслушают доклады о сквозных цифровых технологиях, эффективности и прозрачности сервисов как драйверов цифровизации. Также в программе форума - закрытое совещание, организованное Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, с представителями субъектов СЗФО Российской Федерации по кадровым вопросам.

С подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на сайте цифровыенедели.рф.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

332 тысячи осталось собрать псковской «Зоозащите» на выкуп зданий приюта для бездомных животных
27 марта 2019
332 тысячи осталось собрать псковской «Зоозащите» на выкуп зданий приюта для бездомных животных
Кодекс студента разработают в ПсковГУ
27 марта 2019
Кодекс студента разработают в ПсковГУ
«Ростелеком» подключил к оптике 50 домов в Гдовском районе
27 марта 2019
«Ростелеком» подключил к оптике 50 домов в Гдовском районе
Псковская область присоединится к эксперименту по введению налога для самозанятых
27 марта 2019
Псковская область присоединится к эксперименту по введению налога для самозанятых
Около 50 млн рублей выделят на защиту лесов Псковской области от пожаров
27 марта 2019
Около 50 млн рублей выделят на защиту лесов Псковской области от пожаров
40 место занял Александр Братчиков в национальном рейтинге мэров за январь-март
27 марта 2019
40 место занял Александр Братчиков в национальном рейтинге мэров за январь-март
Сквер народовластия появится в Пскове
27 марта 2019
Сквер народовластия появится в Пскове
V региональный турнир по робототехнике «Робо-2019» состоялся в Пскове
27 марта 2019
V региональный турнир по робототехнике «Робо-2019» состоялся в Пскове

Идет загрузка...