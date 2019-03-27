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Общество

Центры поддержки молодежных инициатив создадут в псковских муниципалитетах

В муниципалитетах Псковской области необходимо создать центры поддержки инициатив молодежи. Об этом заявила начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации региона Наталья Плявинская на заседании региональной антинаркотической комиссии, которая проходит в администрации Псковской области, сегодня, 27 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Натальи Плявинской, задача региональных властей — создать условия для молодежи, которые бы минимизировали шансы попадания молодых людей в группу риска. Она отметила, что в регионе нужно создавать ресурсные центры, которые бы объединяли всех общественников. Наталья Плявинская подчеркнула, что в эти центры нужно вовлекать молодёжь, которая будет генерировать идеи, как вдохнуть жизнь в муниципалитеты.

По её словам, в этом году важно найти ресурсы, чтобы псковская молодёжь приняла участие в федеральной форумной кампании Росмолодежи. «Когда молодёжь приезжает с таких форумов, она очень заряжена», - добавила Наталья Плявинская.

Она отметила, что в муниципалитетах не хватает организации работы с психологами. По ее словам, на базе этих ресурсных центров вместе с епархией будет проводиться такая работа. Наталья Плявинская также добавила, что многие главы муниципалитетов уже поддержали организацию этих ресурсных центров.

Наталья Плявинская уточнила, что есть ещё ряд мероприятий, которые планируется осуществить. В качестве примера она привела фестиваль дворового спорта, в который вовлекут «неорганизованных» ребят, и молодежный форум, который также позволит повысить активность молодежи.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что хорошо знает, какая работа проводится в регионе по молодежному направлению. Он напомнил, что в Псковской области создаётся волонтёрский центр на базе ПсковГУ. «Это направление упускать не нужно», - подчеркнул он.

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