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Общество

Давать «весёленькие» названия улицам Пскова предложил депутат

Давать «весёленькие» названия улицам Пскова предложил депутат городской Думы Фёдор Постнов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 21-й сессии Псковской гордумы, которая проходит сегодня, 27 марта.

В рамках повестки парламентарии рассмотрели вопрос присвоения названий 18 улицам. Предлагается присвоить им имена Ивана Виноградова (1918-1995) - журналиста, прозаика и поэта, члена Союза писателей, заслуженного работника культуры; Евгения Изюмова (1926-1990) - поэта, журналиста, краеведа; Станислава Золотцева (1947-2008) - поэта, прозаика, публициста, литературного критика, переводчика, автора гимна города Пскова; Александра Лебедева (1977-2000) - гвардии ефрейтора, Героя Российской Федерации, бойца 6-й роты; Михаила Травина (1980-2000) - гвардии рядового, Кавалера Ордена мужества, бойца 6 роты; Льва Малякова (1927-2002) -прозаика и поэта, члена Союза писателей России, заслуженного работника культуры; Семена Гейченко (1903-1993) - писателя-пушкиниста, музейного работника, заслуженного работника культуры РСФСР, Героя Социалистического труда (1983); Александра Яхонтова (1820-1890) - поэта, переводчика зарубежной классики, директора Псковской классической гимназии, председателя Псковской уездной земской управы; Ивана Перова (1910-1989) - Героя Советского Союза; Владимира Котлинского (1894-1915) - подпоручика Русской императорской армии, героя Первой мировой войны; Федора Толбухина (1894-1949) - маршала Советского Союза; Евгения Нечаева (1915-1999) - писателя-прозаика, участника ВОВ, Почетного гражданина города Пскова; Евгения Маймина (1921-1997) - прозаика, литературоведа, члена Союза писателей СССР, заслуженного деятеля науки РФ; Леонида Зурова (1902-1971) - прозаика, историка, археолога, этнографа, мемуариста, наследника архива Бунина; Валентина Краснопевцева (1933-2003) - поэта, прозаика, члена Союза писателей России; Александра Гусева (1939-2002) - поэта, члена Союза писателей России; Юрия Тынянова (1894-1943) - писателя; Вениамина Каверина (1902-1989) – писателя.

Депутат Григорий Турчин констатировал, что «все имена достойные». Он отметил, что его дед погиб в Польше, где воевал под командованием Федор Толбухин. Однако парламентарий констатировал, что маршал не имеет отношения к Пскову.

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов заметил, что не всегда присваиваются имена тех, кто имеет отношение к Пскову. Он привёл в пример Юрия Гагарина, Михаила Лермонтова.

Глава Пскова Иван Цецерский заметил, что к фамилиям обязательны должны быть добавлены имена. Также, по его мнению, надо писать «Маршала Толбухина» – тогда сразу понятно, о ком речь.   

Заместитель главы города Елена Полонская предложила данные наименования присвоить улицам в земельном массиве, который сформирован и размежёван в районе Ленинградского шоссе для предоставления многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами. «Не присвоим названия улицам, не сможем предоставлять участки. А у нас более тысячи семей стоят в очереди», - пояснила она.

На это Фёдор Постнов заявил, что в микрорайоне для многодетных должны быть соответствующие названия – например, «Детский». Он также выступил против присвоения улице имени Владимира Котлинского, так как у него была сложная судьба: после революции крест с его могилы на Мироносицком кладбище сняли и переплавили в доход государства. «Его могилу до сих пор не нашли. Куда мы повесим табличку с его заслугами – на заборе? Надо весёленькие названия улицам дать», - заявил Федор Постнов.

Депутат Елена Маницкая выразила мнение, что в городе теперь все становится «пафосно». «Вот существует множество детских авторов, психологов. Ну почему должны быть улицы имени людей с трагической судьбой, ещё и умерших?» - заявила она.  

В итоге дискуссии было решено использовать при наименовании улиц именами и фамилии, а две из них назвать «Маршала Толбухина» и «Подпоручика Котлинского».

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