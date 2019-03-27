Материалы о недоступности ряда аптек для малобильных граждан депутаты отправили в прокуратуру Пскова

14:59, 27 марта 2019, ПАИ

Собранные депутатами Григорием Турчиным и Федором Постновым материалы, свидетельствующие о недоступности ряда аптек Пскова для маломобильных групп населения, направят для анализа в прокуратуру. Такое решение приняли депутаты Псковской городской Думы в ходе 21-й сессии сегодня, 27 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Григорий Турчин рассказал, что 1 марта с Федором Постновым провел «мини-рейд» по центральным улицам, чтобы посмотреть, как организована доступная среда. «Мы выбрали аптеки, потому что это то место, без которого не могут обойтись люди и 100% колясочников. Было принято решение вынести вопрос на сессию. В рейде участвовали только представители предприятия «Фармация» и администрации города. Пригласили их на сессию, но никто, как видим, не пришёл», – отметил он.

Депутат сообщил, что было направлено соответствующее обращение по аптекам в территориальный орган Росздравнадзора, но ответ пришел «про поликлиники». По словам Григория Турчина, «хороший ответ» пришёл только от Роспотребнадзора, в котором главный государственный санитарный врач по Псковской области Александр Нестерук расписал нормативные акты, предписывающие установку пандусов и кнопок вызова.

Григорий Турчин пояснил, что пандусы не везде есть и не везде они соответствуют нормам, поскольку во многих случаях невозможно ими воспользоваться. «У нас просьба к надзорным органам проверить аптеки на предмет доступности и обязать их организовать доступную среду», – сказал он и обозначил, что на сессии присутствует прокурор.

Федор Постнов, продолжая тему, рассказал, что безуспешно пытался через городскую администрацию «прописать, кто же такая малобильная группа населения». По его словам, всё «не по ГОСТу, даже там, где есть». «Ни одной доступной аптеки, пока ездили, я не увидел, кроме тех, что находятся в супермаркетах», – добавил он.

«Мы получали ответы, что кнопка вызова персонала – это та самая доступная среда», – отметила заместитель главы Пскова Елена Полонская и предложила собранные материалы отправить в областной комитет по здравоохранению и социальную защиту для проверки доступности аптек для малобильных групп населения. Также она предложила проверить законность перевода в многоквартирных домах жилых помещений в нежилые.

По окончании обсуждения депутаты приняли решение направить собранные материалы в прокуратуру Пскова.