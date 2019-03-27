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Происшествия

Fiat Ducato насмерть сбил пешехода на трассе в Псковском районе

26 марта вечером на 277-м километре дороги «Санкт-Петербург-Невель» в Псковском районе 35-летний водитель автомобиля Fiat Ducato совершил наезд на пешехода, двигавшегося по проезжей части без световозвращающих элементов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, попавший под колеса автомобиля пешеход, скончался на месте происшествия.

В псковском УМВД отметили, что за прошедшую неделю на территории области произошли два ДТП, в которых погибли два пешехода. «Все они переходили проезжую часть в темное время суток без световозвращающих элементов», - добавили в полиции.

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