Fiat Ducato насмерть сбил пешехода на трассе в Псковском районе
26 марта вечером на 277-м километре дороги «Санкт-Петербург-Невель» в Псковском районе 35-летний водитель автомобиля Fiat Ducato совершил наезд на пешехода, двигавшегося по проезжей части без световозвращающих элементов.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, попавший под колеса автомобиля пешеход, скончался на месте происшествия.
В псковском УМВД отметили, что за прошедшую неделю на территории области произошли два ДТП, в которых погибли два пешехода. «Все они переходили проезжую часть в темное время суток без световозвращающих элементов», - добавили в полиции.