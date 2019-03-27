Конкурс проектов ТОСов проходит в Великих Луках

17:00, 27 марта 2019, ПАИ

С 25 марта по 25 апреля администрация Великих Лук принимает заявки на участие в конкурсе проектов территориального общественного самоуправления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Представители ТОСов, имеющие намерение участвовать в конкурсе проектов, предполагаемых к осуществлению на территории муниципального образования, должны предоставить следующие документы:

1) заявление об участии;

2) копию документа, подтверждающего полномочия представителя ТОС;

3) паспорт проекта ;

4) иные информацию и документы, относящиеся к проекту, например презентацию, видео- и фотоматериалы, эскизы конечного результата реализации проекта (по желанию участника).

Указанные документы подаются непосредственно в администрацию города или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в форме документа на бумажном носителе в прошитом (сброшюрованном) виде с указанием контактных данных уполномоченного лица ТОС.