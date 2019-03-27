Кредитный портфель ВТБ в Псковской области превысил 12 млрд рублей

15:43, 27 марта 2019, ПАИ

Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Псковской области по итогам 2018 года вырос на 11% и составил 12,6 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился на 22% − до 10,2 млрд рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в банке.

В розничном сегменте кредитный портфель ВТБ в регионе за год вырос на 14% − до 7,2 млрд рублей. На кредиты наличными приходится 3,4 млрд (+35%), на ипотеку – 3,1 млрд рублей, на автокредитование − 280 млн. Портфель привлеченных средств физлиц увеличился на 30% и составил 5,5 млрд рублей.

За год общий объем кредитов, выданных жителям региона, увеличился на 58% − до 3,9 млрд рублей. Клиенты оформили более 2,6 млрд рублей кредитов наличными (в 1,6 раза больше, чем в предыдущем году). Около 800 семей региона воспользовались ипотечными кредитами ВТБ на сумму более 1 млрд рублей (+68%). Объем выдачи автокредитов составил около 200 млн рублей.

Кредитно-документарный портфель предприятий среднего и малого бизнеса ВТБ в Псковской области вырос по итогам года на 13% − до 6 млрд рублей. В отраслевой структуре портфеля наибольший объем занимают предприятия машиностроения, жилищного и коммерческого строительства, а также транспорта и его инфраструктуры. Портфель привлеченных средств предприятий среднего и малого бизнеса ВТБ в регионе за год увеличился на 12% − до 4,6 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Псковской области Наталия Чиркова прокомментировала: «2018 год стал для нас очень результативным по ключевым направлениям бизнеса. Мы планируем дальнейший рост за счет комплексного подхода к решению корпоративных и частных задач наших клиентов».